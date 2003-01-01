На тротуарах Петрозаводска появилась разметка для велосипедистов

Теперь водители «двухколёсников» смогут ездить по выделенной полосе и не тревожить пешеходов.
На тротуарах карельской столицы появились дорожки для велосипедистов, сообщили в Госавтоинспекции города.
— Призываем пешеходов и водителей транспортных средств обращать внимание на данные изменения и придерживаться нужной стороны движения, — рассказали там.
Ранее мы писали, что велосипедистам, в отличие от водителей электронных самокатов, по-прежнему разрешено ездить по набережной Онежского озера. Связано это с тем, что «двухколёсники» реже СИМов попадали в ДТП.