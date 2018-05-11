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Новости. Культура
18:00, 11 Мая 2018

На центральном канале покажут фильм о карельском композиторе

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В фильме композитор Геннадий Вавилов сам рассказывает о своем непростом пути.

Фильм "Композитор Геннадий Вавилов… Сотканный из нот" будет демонстрироваться 12 мая в 16.35 по каналу "ОТР" (Общественное Телевидение России).

Геннадий Вавилов - народный артист Республики Карелия, заслуженный деятель искусств России и Карелии, лауреат Государственной премии Республики Карелия, почетный доктор Петрозаводского государственного университета, почетный профессор Петрозаводской государственной консерватории имени А.К. Глазунова.

Фильм о Вавилове увидел свет и впервые вышел на экран в Костомукше.  Он создан ООО "Экокультура" в 2017 году при финансовой поддержке ПАО "Северсталь", АО "Карельский окатыш".  Режиссер – Ольга Чекалина.

В фильме композитор сам рассказывает о своем непростом жизненном пути, творческом становлении на путь композитора. В фильме использованы видеоматериалы и фотографии из личного архива семьи Вавиловых.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-05-11 19:00:40
Я заметил, что у каждого местечкового композитора, стихоплета, словоблуда и прочей так называемой интеллигенции очень непростые жизненные пути.
Гость
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