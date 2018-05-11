На центральном канале покажут фильм о карельском композиторе

В фильме композитор Геннадий Вавилов сам рассказывает о своем непростом пути.

Фильм "Композитор Геннадий Вавилов… Сотканный из нот" будет демонстрироваться 12 мая в 16.35 по каналу "ОТР" (Общественное Телевидение России).

Геннадий Вавилов - народный артист Республики Карелия, заслуженный деятель искусств России и Карелии, лауреат Государственной премии Республики Карелия, почетный доктор Петрозаводского государственного университета, почетный профессор Петрозаводской государственной консерватории имени А.К. Глазунова.

Фильм о Вавилове увидел свет и впервые вышел на экран в Костомукше. Он создан ООО "Экокультура" в 2017 году при финансовой поддержке ПАО "Северсталь", АО "Карельский окатыш". Режиссер – Ольга Чекалина.

В фильме композитор сам рассказывает о своем непростом жизненном пути, творческом становлении на путь композитора. В фильме использованы видеоматериалы и фотографии из личного архива семьи Вавиловых.