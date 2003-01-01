На турбазе в Карелии загорелся саамский чум

закрыть

Новые правила начисления утилизационного сбора могут вступить в силу 1 ноября. Утильсбор, напомним, это обязательный платёж, который взимается при ввозе автомобиля в Россию или при его производстве внутри страны. Ожидаемся, что ключевым параметром при начислении с 1 ноября 2025 года будет мощность двигателя, а не его объём, как было раньше. Льготная ставка для ввоза автотранспорта в личных целях будет действовать только для машин с мощностью до 160 лошадиных сил, а для гибридных и электромобилей — до 81 л. с. Для автомобилей с большей мощностью установят повышенную коммерческую ставку.

Законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов 10 сентября. Сейчас документ находится на этапе антикоррупционной экспертизы и публичного обсуждения. Он уже собрал десятки тысяч негативных отзывов. Общее мнение — подорожают все автомобили, а не только те, мощность которых выше 160 л. с.

«Столица на Онего» поговорила с известным блогером и директором по развитию автоэкспортной компании VSETUT Drive в Южной Корее Александром Снитовским.

