На убитые дороги теперь можно пожаловаться через мобильное приложение

Общероссийский народный фронт запустил мобильное приложение для отправки замечаний о качестве автомобильных дорог в рамках проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог".

Об этом сообщает RNS со ссылкой на информацию Общероссийского народного фронта.

"Программа позволяет зафиксировать не только общее состояние участка трассы, но и отдельные дефекты - провалившийся люк, образовавшуюся яму, стершуюся разметку, неработающий светофор, скрытый листвой или сломанный дорожный знак, нарушение технологий ремонта дороги. Основная задача приложения - упростить процесс добавления дорожных изъянов или ненормативных участков на специальную интерактивную карту", — говорится в сообщении ОНФ.

Подробнее о работе приложения читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".