Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
11:50, 30 Апреля 2019

На уборку Петрозаводска вышла новая техника "ТехРента"

Загрузка...

Руководитель компании "ТехРент" Борис Сидоров рассказал о весенней уборке города, которая в этом году началась с опережением на месяц.

"Мы в этом году в два раза быстрее все делаем, - рассказал руководитель компании-подрядчика Борис Сидоров, - потому что сейчас мы приобрели еще один грейдер, два новых трактора МТЗ с увлажнителями. У них сзади щётка, над щёткой бак на 500 литров, там насос и на рамке под щёткой 6 форсунок, откуда льется вода. Использование такой техники дает хороший результат при уборке пыли. Сейчас проверим эффективность работы новых тракторов и модернизируем имеющуюся у нас технику, просто докупим водяные баки и установим их".

Также, по словам Сидорова, помимо грейдера и тракторов с увлажнителями в компанию пришли два фронтальных погрузчика – катерпиллера, что позволило сформировать новые механизированные бригады.

"Теперь шесть бригад работает по всему городу, - объяснил Сидоров, - и удаленные районы убираем не по остаточному принципу: мы учимся на своих ошибках. На сегодняшний день готовимся сдать Древлянку, работаем на внутриквартальных проездах. И к 1 мая без аврала вычистили весь центр".
Помимо того, что город убирают, его еще и моют, отметили в компании подрядчика.

"У нас четыре поливомоечных машины, которые все вымывают", - сказал Борис Руславович.

В планах у "ТехренРента" полностью обновить парк техники.
Помимо уже приобретенной техники подписаны договоры на поставку еще трех тяжелых грейдеров с боковыми отвалами и еще пяти КДМ – машины комбинированного типа. Грейдеры, как пояснил Борис Сидоров, нужны целый год. Зимой они снимают накаты, а летом занимаются профилировкой грунтовых дорог и обочин.

"Общий объем инвестиций в этом году составил порядка 100 миллионов рублей. В прошлом году 60 миллионов было затрачено на приобретение 10 КДМ и трех фронтальных погрузчиков. Планов по обновлению и модернизации техники много", - сказал о планах руководитель "ТехРента".

В большом интервью "Столице на Онего" Борис Сидоров рассказал о весенней уборке города, которая в этом году началась на месяц раньше, а также прокомментировал посты в интернете от петрозаводчан, жалующихся на шумную уборку города. Текст читайте здесь.

На правах рекламы

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.04.2019, 12:30
В Карелию возвращаются холода
28.04.2019, 10:23
ФОТО: В Петрозаводске подрались посетители ресторана
25.04.2019, 18:13
ФОТО: Появились кадры с места страшного ДТП в Карелии, где пострадали пять человек
25.04.2019, 15:46
В ГИБДД рассказали подробности страшного ДТП, когда ВАЗ сбил женщину на тротуаре в Петрозаводске
26.04.2019, 19:10
Пугачева вышла на публику в прозрачной юбке
26.04.2019, 22:42
Умер руководитель Следкома Карелии Юрий Бабойдо

Аналитика

Сегодня 10:57
Обществоведение
Опережая время
Руководитель компании "ТехРент" Борис Сидоров рассказал о весенней уборке города, которая в этом году началась с опережением на месяц.
Еще один уютный парк появится в Петрозаводске
29.04.2019 16:45
Завод "Славмо" открыл новую площадку по розливу артезианской воды
29.04.2019 12:34
Грузовики попадут под ограничения 1
29.04.2019 09:30
Миллионы на спасение Шуи
26.04.2019 12:40
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:37
Без политики
Холодный асфальт для ям Петрозаводска
Рабочие компании "ТехРент" в рамках заключенного контракта на обслуживание городских дорог выполнили ямочный ремонт с применением технологии холодного асфальта на поврежденных участках 19 улиц карельской столицы.
Бизнес с риском для жизни
25.04.2019 09:57
Травма – отдыху не помеха!
24.04.2019 10:00
Деньги нашли в карманах инвалидов 2
24.04.2019 09:14
архив чтиво

Медиа

Водосброс в поселке Гирвас Пальеозерской ГЭС
Сегодня 12:26
все фото и видео

Опрос

Что для вас 1 мая?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»