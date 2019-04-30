На уборку Петрозаводска вышла новая техника "ТехРента"

Руководитель компании "ТехРент" Борис Сидоров рассказал о весенней уборке города, которая в этом году началась с опережением на месяц.

"Мы в этом году в два раза быстрее все делаем, - рассказал руководитель компании-подрядчика Борис Сидоров, - потому что сейчас мы приобрели еще один грейдер, два новых трактора МТЗ с увлажнителями. У них сзади щётка, над щёткой бак на 500 литров, там насос и на рамке под щёткой 6 форсунок, откуда льется вода. Использование такой техники дает хороший результат при уборке пыли. Сейчас проверим эффективность работы новых тракторов и модернизируем имеющуюся у нас технику, просто докупим водяные баки и установим их".

Также, по словам Сидорова, помимо грейдера и тракторов с увлажнителями в компанию пришли два фронтальных погрузчика – катерпиллера, что позволило сформировать новые механизированные бригады.

"Теперь шесть бригад работает по всему городу, - объяснил Сидоров, - и удаленные районы убираем не по остаточному принципу: мы учимся на своих ошибках. На сегодняшний день готовимся сдать Древлянку, работаем на внутриквартальных проездах. И к 1 мая без аврала вычистили весь центр".

Помимо того, что город убирают, его еще и моют, отметили в компании подрядчика.

"У нас четыре поливомоечных машины, которые все вымывают", - сказал Борис Руславович.

В планах у "ТехренРента" полностью обновить парк техники.

Помимо уже приобретенной техники подписаны договоры на поставку еще трех тяжелых грейдеров с боковыми отвалами и еще пяти КДМ – машины комбинированного типа. Грейдеры, как пояснил Борис Сидоров, нужны целый год. Зимой они снимают накаты, а летом занимаются профилировкой грунтовых дорог и обочин.

"Общий объем инвестиций в этом году составил порядка 100 миллионов рублей. В прошлом году 60 миллионов было затрачено на приобретение 10 КДМ и трех фронтальных погрузчиков. Планов по обновлению и модернизации техники много", - сказал о планах руководитель "ТехРента".

В большом интервью "Столице на Онего" Борис Сидоров рассказал о весенней уборке города, которая в этом году началась на месяц раньше, а также прокомментировал посты в интернете от петрозаводчан, жалующихся на шумную уборку города. Текст читайте здесь.

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