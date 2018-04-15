На уборку Петрозаводска вывели пылесосы

После механизированной уборки зимнего смёта улицы Петрозаводска очищаются пылесосами, сообщает мэрия.

Уборка специальными машинами прошла на проспекте Ленина, площади Ленина и началась на проспекте Карла Маркса.

В воскресенье после завершения работ на проспекте Карла Маркса пылесос приступит к уборке улицы Правды.