На участках КАД и трассе «Сортавала» в течение трёх дней будут вводить ограничения для движения автомобильного транспорта

Ограничения будут действовать с 24 по 26 декабря.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщает, что на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее — КАД) и А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург — Сортавала — автомобильная дорога Р-21 «Кола» в течение трёх дней будут вводить ограничения для движения автомобильного транспорта.

«В период с 24 по 26 декабря будет введено временное ограничение движения для грузовых автомобилей и будут вводиться временные полные перекрытия движения для всех видов транспортных средств на участке КАД от транспортной развязки на пересечении с Выборгским шоссе до транспортной развязки на пересечении с автомобильной дорогой „Марьино — Ропша“ (Ропшинское шоссе), на участке с 18-го по 94-й километр и на федеральной дороге А-121 „Сортавала“, на участке от КАД до деревни Иваново Сосновского сельского поселения Приозерского района Ленинградской области, с 0-го по 54-й километр» — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Будут привлечены патрульные экипажи Госавтоинспекции для регулирования дорожного движения.

Информация о вводимых ограничениях будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

«ФКУ Упрдор „Северо-Запад“ приносит извинения за временные неудобства и просит водителей транспортных средств учесть данную информацию при планировании маршрутов следования, воздержаться от движения по указанным участкам дорог и использовать альтернативные маршруты движения»,— добавил Пузыревский.