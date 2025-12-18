На участке Лососинского шоссе в Петрозаводске введено ограничение скорости

На Лососинском шоссе в Петрозаводске установлены новые дорожные знаки, ограничивающие максимальную скорость движения. Мера введена для повышения безопасности на аварийно-опасном участке дороги.
Новый режим скорости действует на отрезке шоссе от улицы Оборонной до знака «Конец населенного пункта», сообщает Госавтоинспекция Петрозаводска.
Решение принято на основании анализа аварийности. С начала 2025 года на данном участке зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых один человек погиб и один получил травмы. Ограничение скорости призвано снизить риски и тяжесть возможных ДТП.
Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными и соблюдать установленную скорость движения.
