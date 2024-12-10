На участке Соломенского шоссе в Петрозаводске появились 89 новых светильников

Между проездом Автолюбителей и улицей Фёдора Тимоскайнена стало ярче.

На участке Соломенского шоссе между проездом Автолюбителей и улицей Фёдора Тимоскайнена в Петрозаводске стало ярче благодаря 89 новым светильникам, сообщила в личном профиле глава города Инна Колыхматова.

По ее словам, объект завершили в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На смену светильникам с натриевыми лампами мощностью 250 Вт пришли современные светодиодные фонари мощностью от 100 до 150 Вт.

«Благодаря применению энергосберегающих технологий эксплуатационные расходы на обслуживание фонарей снизятся, а уровень освещенности (а значит — и безопасности!) — увеличится!», — поделилась мэр карельской столицы.