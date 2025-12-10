На участке трассы «Кола» полностью перекроют движение транспорта

Проезд по участку федеральной трассы Р-21 «Кола», ведущей в сторону Карелии, временно перекроют.
16 декабря с 00:15 до 01:00 на 40 км федеральной трассы Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург — граница с королевством Норвегия) будет полностью перекрыто движение автомобилей, сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.
— Для проведения осмотра конструкций разводного пролёта моста, диагностики механических и автоматизированных систем представителями подрядной организации будет производиться технологическая разводка моста через реку Нева, расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области, — объяснил он причины введения соответствующих мер.
Отмечается, что развижение переправы дорожники будут проводить в случае, если скорость ветра не превысит 15 м/с.
