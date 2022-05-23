На участке трассы «Кола» в Карелии в период белых ночей отключат освещение

Кратковременное отключение электричества предполагается с 25 мая по 12 июня в Прионежском районе.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Кола», в период с 25 мая по, ориентировочно, 12 июня предполагается отключение освещения на 451-м километре автодороги «Кола», вблизи съезда к СОТ «Лучевое-1».

В этот период на трассе будут выполняться необходимые работы с электрооборудованием.

ФКУ Упрдор «Кола» просит водителей и пешеходов быть предельно внимательными при движении по данному участку трассы в период отключения освещения.