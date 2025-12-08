На участке трассы «Кола» в Карелии вводят ограничение скорости

Ограничения по скорости на этой неделе введут на трассе в Олонецком районе.
На федеральной трассе Р-21 «Кола» в Олонецком районе Карелии вводится ограничение скорости. Как сообщили в ФКУ Упрдор «Кола», с 12 декабря 2025 года на 314 километре автодороги скорость движения будет снижена до 20 километров в час. Эти меры вводятся для обеспечения безопасности при проезде мостов на этом участке.
Госавтоинспекция Карелии обратилась к водителям с просьбой учитывать изменения и соблюдать правила дорожного движения.