На участке в центре Петрозаводска запретили стоянку и остановку транспорта

В Петрозаводске с 13 октября изменилась схема движения в центре города.

С сегодняшнего дня вводятся ограничения. Об этом сообщили в городской администрации.

На улице Гоголя возле дома № 5 запретили стоянку и остановку транспорта.

Администрация города просит всех водителей внимательно следить за новыми дорожными знаками и строго соблюдать правила дорожного движения.

Ранее сообщалось, что организация движения изменилась в Октябрьском районе карельской столицы. Секции для поворота налево появились на светофорах в Октябрьском районе Петрозаводска.