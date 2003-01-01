На улицах Петрозаводска наводят порядок: коммунальщики убирают листву и мусор

В Петрозаводске продолжаются работы по уборке городских территорий. Подрядчик «Кондопожское ДРСУ» выполняет муниципальный контракт по содержанию улиц и газонов, о чем сообщили в администрации города.

Спецтехника и мобильные бригады работают в разных районах города. В настоящее время ведутся работы на газонах Кукковки и Зареки, а дорожный пылесос очищает территории в центре города.

Особое внимание уделяется уборке остановочных комплексов. Также продолжается уборка листвы с газонов на Ключевой, в Центральном и Октябрьском районах.

Комитет ЖКХ осуществляет постоянный контроль за качеством работ. Сообщить о проблемах с уборкой можно в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 051.