В Петрозаводске «Кондопожское ДРСУ» проводит уборку газонов и остановочных комплексов во всех районах города.
Напомним, ранее жители Заонежья привели в порядок причалы и территорию на берегу рядом с островом Кижи.
На улицах Петрозаводска наводят порядок: коммунальщики убирают листву и мусор
В Карелии ищут пропавшего на рыбалке мужчину
В Костомукше установили лифт для тех, кто ходит на руках
Уроженец севера Карелии погиб при выполнении боевого задания
В Ладожском озере у города Лахденпохья в Карелии ликвидируют разлив нефтепродуктов
Жителям Карелии рассказали, когда выпадет снег
В Карелии за неделю резко выросли цены на популярные овощи
Врач развеял миф об опасности пальмового масла
Водителей на дорогах Карелии проверяют на трезвость
В России рухнули продажи китайских автомобилей
В петрозаводском ТРК «Лотос-Plaza» будут бесплатно раздавать котов
Команда из Карелии заняла второе место на международном турнире по историческим средневековым боям
Движение транспорта ограничат на Тепловом проезде в Петрозаводске
В России выросло число работников пенсионного и предпенсионного возраста
Беспилотники отправят на борьбу с охотниками-браконьерами
«Сбормобиль» меняет график движения в Петрозаводске
Карельская филармония получила грант на постановку трех произведений
«Я их полюбил»: известный кузнец выковал стальные ворота для строящегося храма в Петрозаводске
Главу ЦУР Санкт-Петербурга задержали по уголовному делу
Водителей ждут массовые проверки на дорогах Петрозаводска
15 должников в Петрозаводске остались без канализации в сентябре из-за долгов
Фермер из Карелии получил золотую медаль на всероссийской аграрной выставке
Жители Великой Губы простятся с погибшим на СВО земляком
Петрозаводское предприятие эксплуатировало опасные объекты с нарушениями
Стало известно, кто сбил восьмилетнего школьника, который пострадал в ДТП на Ключевой
Температура ночью и днем почти сравняется в Карелии 11 октября
Иконы в Москве, сруб в Кирове, фундамент в Кондопоге: названы предполагаемые сроки завершения строительства Успенской церкви
Элиссан Шандалович принял участие в открытии памятника пограничнику Бусалову
Скандальный участок на улице Хейкконена в Петрозаводске заасфальтировали
Ространснадзор выявил 75 нарушений на федеральной трассе в Карелии
Карельские собаки-таможенники унюхали спрятанный под обшивкой авто амфетамин
Медики рассказали, когда стоит обращаться к психологу
Минпросвещения планирует ввести курс «Моя семья» во всех школах России
Солнце уничтожит Землю через пять миллиардов лет
Ученые предлагают создать в Карелии сеть геопарков
Студентка из Петрозаводска потеряла более миллиона рублей из-за мошенников
Жилой дом горел в Сортавальском округе
Предприятие «Карбон-Шунгит» не будут приватизировать
В Петрозаводске разыскивают похитительницу кошачьего корма
В школе Новой Вилги снят карантин после вспышки норовируса
Троллейбусный маршрут № 8 в Петрозаводске возобновит движение в выходные
В Беломорском сквере в Петрозаводске завершают строительство лестницы
Нобелевская премия мира досталась венесуэльской правозащитнице, а не Трампу
В Муезерском районе сгорела квартира в жилом доме
Национальный проект по сохранению памятников деревянного зодчества предложили создать в Карелии
Новый жилой дом «Аристократ» построен в центре Петрозаводска
В Олонецком районе завершают строительство амбулатории с дневным стационаром
Ремонт еще одного участка автодороги «Кола» – Калевала – Лонка» стартовал по поручению Артура Парфенчикова
В Госдуме предлагают ограничить число собак и кошек в квартире
Разлив нефтепродуктов произошел в Ладожском озере около Лахденпохьи
Ребёнок попал под колёса автомобиля в Петрозаводске
Петрозаводчанин стал чемпионом мира по каратэ
В правительстве пообещали не отменять режим самозанятых до 2028 года
В МВД Карелии рассказали, как удалось раскрыть убийство 21-летней давности
Петрозаводск вошёл в топ-10 городов России для трёхдневных поездок в октябре
Карьер «Шокшинский кварцит» подтвердил соответствие требованиям экологического законодательства
В России хотят запретить «страшные игрушки»
В Петрозаводске автобус на ходу потерял колесо
Правительство России сократило квоту на временное проживание для иностранцев
Названа самая востребованная сфера бизнеса в Петрозаводске
Старший инженер из Башкирии осужден в Карелии за коммерческий подкуп
Более 2800 человек лишились российского гражданства с 2023 года
Суд отказался списать с жителя Карелии кредит, якобы оформленный мошенниками
Жителя Карелии наказали за запрещенную символику в соцсети
