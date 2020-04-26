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На улицах Петрозаводска очень много людей, показал индекс самоизоляции

Новости. Общество
13:56, 27 Апреля 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Сервис "Яндекс", используя данные приложений, посчитал индекс самоизоляции в Петрозаводске.

Аналитики рассчитали специальный индекс. Чем выше значение, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию: от 0 – "на улицах много людей" до 5 – "все сидят по домам".

Уровень самоизоляции в Петрозаводске 27 апреля на 13.40 составил 2,4 – на улице очень много людей. Вчера показатель был 3,8.

Напомним, число заболевших коронавирусной инфекцией в Карелии за сутки выросло на 6 человек и на 27 апреля составило 62. Все заболевшие из того же самого круга контактов, что и 10 человек, о которых сообщалось ранее.

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Комментарии

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Беня
2020-04-27 14:28:00
Терпеж у карельцев кончается. Шило попа колет. :)
И только настояшим ортодоксальным карелам в Кинерме (если я не перепунькал давешние новости) все нипочем :) они седят в затворе и в ус не дуют :)
Гость
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