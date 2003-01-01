«На улице им не выжить»: в Пудожском районе замерзают маленькие котята

Жители Карелии ищут дом котятам, брошенным в преддверии холодов.
В посёлке Ново-Стеклянное Пудожского района местные жители ищут дом трём маленьким котятам, оставшимся на улице в преддверии зимы. Об этом «Столице на Онего» рассказала активистка Надежда из Санкт-Петербурга.
— Их родила кошка, которую бывшая хозяйка бросила после переезда в город. Кошка прибилась к моей маме, этим летом привела котят. На улице им не выжить, собак они не боятся. Начинаются холода. У нас был шанс выловить их и отвезти в Петрозаводск, но без куратора это невозможно, — поделилась она.
Одному из малышей волонтёрам удалось найти семью, однако для его транспортировки требуется автомобиль.
— Машины на данный момент нет, никто не откликается, — добавила собеседница агентства.
По всем вопросам, касающимся пристройства животных и помощи в их перевозке, обращайтесь к Надежде в личные сообщения ВКонтакте.
