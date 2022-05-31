На улице Красноармейской реконструируют тепловые сети

На улице Красноармейской будет проводиться модернизация около 600 метров тепловых сетей.

АО «ПКС-Тепловые сети» приступило к реализации инвестиционной программы. На улице Красноармейской будет проводиться модернизация около 600 метров тепловых сетей. Сети расположены в закрытом канале, выполнить работы без вскрытия дорожного полотна невозможно. В связи с этим на улицах Максима Горького и Красноармейская изменят схему дорожного движения:

На весь период работ, до конца августа, будут закрыты участки крайней правой полосы по ул. Красноармейская рядом с ул. Гоголя и ул. Максима Горького. Также запретят поворот налево перед перекрестком Горького-Красноармейская со стороны ул. Гоголя.

С завтрашнего дня, 3 июня, с 10.00 до 24.00 6 июня закроют движение по ул. Максима Горького у перекрестка Горького-Красноармейская со стороны ул. Анохина.

На время проведения работ до 6 июня включительно будет действовать двухстороннее движение по ул. Максима Горького от ул. Анохина до ул. Красноармейская. На перекрестке Горького-Анохина светофоры будут показывать желтый мигающий сигнал. Остановку транспорта на ул. Максима Горького от ул. Анохина до ул. Красноармейская и на ул. Красноармейская от ул. Максима Горького до площади Гагарина запретят.

Будьте внимательны, обращайте внимание на установленные дорожные знаки!