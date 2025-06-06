На проспекте Невского в Петрозаводске произошла авария

Аварию на перекрестке Невского-Станционная зафиксировали городские камеры.

Сегодня, 19 июня, в Петрозаводске в 19:11 вечера на пересечении проспекта Невского и улицы Станционной столкнулись две машины. Городские камеры видеонаблюдения зафиксировали аварию.

Водитель ехал по левой полосе главной дороги на зеленый свет светофора и не заметил выезжающую справа машину. Он не успел среагировать и снизить скорость. После чего машины столкнулись. Информации о пострадавших нет, подробности выясняются.

Напомним, что ранее велосипедиста в Петрозаводске увезли на скорой после столкновения с автомобилем.