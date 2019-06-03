На улице в Карелии задержали воришку

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Мужчину, подозреваемого в краже телефона, нашли на улице в Медвежьегорске, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.
Вечером 2 июня всем дежурным нарядам полиции поступила ориентировка на 34-летнего мужчину, который подозревался в совершении хищения мобильного телефона у местной жительницы.
На ул. Дзержинского сотрудники вневедомственной охраны заметили мужчину, схожего по приметам. При установлении личности выяснили, что именно он разыскивается полицией.
Задержанный был передан в отдел внутренних дел.
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