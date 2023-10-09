На улице в Петрозаводске 11 и 12 октября будет организовано реверсивное движение

Новый асфальт будут укладывать на улице Черняховского.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, 11 и 12 октября на улице Черняховского в городском районе Перевалка будет организовано реверсивное движение.

В течение двух суток подрядчик будет укладывать на дороге новый асфальт, для чего и понадобится сужение проезжей части.

В мэрии напомнили, что уже положен асфальт на тротуарах улиц Репникова и Кемской, сейчас обустраиваются лестничные спуски и примыкания. Основная часть работ также выполнена на улицах Чкалова и Сорокской. К ремонту тротуаров приступили на улицах Радищева и Древлянка. На Пархоменко подрядчик обустроил выравнивающий слой покрытия.