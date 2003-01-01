На улице в центре Петрозаводска запретят стоянку возле жилого дома

В центре карельской столицы изменится схема движения автотранспорта.
С 13 октября стоянка и остановка транспорта возле дома № 5 по улице Гоголя в Петрозаводске будет запрещена, сообщили в мэрии города.
— Администрация Петрозаводска призывает водителей быть внимательными и руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД, — добавили там.
Причины введения ограничений муниципальные власти не объяснили.
Напомним, с 22 по 24 октября парковка автомобилей вблизи дома № 5 по улице Фридриха Энгельса в столице Карелии будет запрещена. Отмечается, что введение мер необходимо для беспрепятственного вывоза строительного мусора.