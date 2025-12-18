РЕКЛАМА
Кинотетрис
Тема недели
Новости

На улицы Петербурга вышли дворники из Индии
Сегодня 16:02 Общество
Поделиться

В Приморском районе Санкт-Петербурга коммунальные службы начали убирать улицы с помощью трудовых мигрантов из Индии. Группа из 17 человек работает в городском дорожном АО «Коломяжское».

фото: © АО "Коломяжское"

Улицы Петербурга убирают люди в спецодежде с символическими нашивками с флагами России и Индии. Это настоящие граждане далёкой Индии. Необходимость в транспортировке и трудоустройстве людей возникла в связи с нехваткой рабочих рук на данную вакансию.

Среди приехавших по контракту — бывший IT-разработчик, организатора свадеб, фермеры, водители, архитектор и скульптор. Их возраст — от 19 до 43 лет и их устраивает зарплата, условия для проживания и страна в целом. В большинстве они плохо говорят по-русски, поэтому журналисты общались с ними на английском. «Фонтанка» поговорила с необычными уборщиками территорий.

26-летний Мукеш Мандал, ранее работавший в Ай-Ти-сфере, приехал на год, чтобы заработать. На вопрос о причине он ответил:— В основном я работал в компаниях вроде Microsoft и использовал новые инструменты — ИИ, чат-боты, GPT и тому подобное. По сути, я разработчик. Но я индиец, и для индийца не имеет значения, какая работа. Работа — это для Бога. Работать можно где угодно… Это моя работа, мой долг.

По окончании он планирует вернуться обратно на родину.

Его коллега Малават, ранее занятый в сельском хозяйстве, доволен зарплатой и планирует остаться в России, отметив, что у стран дружеские отношения:— Я не поеду в Индию. Да, Россия — хорошая и очень красивая страна. Мы друзья сейчас.

Другой работник, Мухаммад Бахати, уже полгода изучает русский язык на курсах и знает его на относительно хорошем уровне:
— Я знаю такие слова, как «здравствуйте», «где», «твой», «можно», и ещё много других. Я уже почти 6 месяцев занимаюсь на курсах с преподавателем, — поделился с корреспондентом Бахати.

Компания обеспечивает работников проживанием, питанием (с учётом культурных особенностей, например, дают курицу вместо говядины), спецодеждой и развозкой. Как рассказали изданию, заработная плата составляет около 100 тысяч рублей.

— Рабочих рук не хватает… Работают быстро, качественно, — поделился мнением сотрудник соседней типографии Евгений.
Исполняющая обязанности главы отдела комплексной уборки АО «Коломяжское» Мария Тябина отметила, что приезжие показывают себя очень хорошо, убираются «больше и качественнее» по сравнению с работниками из стран ближнего зарубежья. Перед началом работы они прошли обучение, включавшее изучение правил дорожного движения и инвентаря.
Также Тябина рассказала, что жители России неохотно рассматривают данную вакансию, но желающие могут найти вакансию на сайте компании.

Ранее мы сообщали, что Россия и Индия планируют отменить визовый режим.

