На улицы Петрозаводска выйдут новые ломовозы с манипуляторами

Крупная техника приступит к уборке мусора сразу в 6 районах карельской столицы.
Сегодня утром сотрудники предприятия «Автоспецтранс» отправятся убирать улицы Петрозаводска на новых ломовозах, сообщила глава города Инна Колыхматова на своей странице ВКонтакте.
Приобретённые региональными властями машины оснащены кранами-манипуляторами, мощными двигателями, а также кузовами вместимостью 29 кубометров.
— Отмечу, что по договору субподряда с Карельским экологическим оператором «Автоспецтранс» убирает мусор в шести районах города, а крупногабаритный мусор — на Древлянке, Перевалке и Зареке, — написала мэр.
Помимо этого, в ближайшие недели автопарк предприятия пополнится ещё пятью новыми мусоровозами.