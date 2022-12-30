На Валааме в Карелии начался сезон сбора ананасов

Монахи Валаамского монастыря, выращивающие ананасы в теплицах, приступили к сбору урожая.

Об этом пишет «Российская газета».

«Заходишь в теплицу - и словно попадаешь на далекий юг. Огуречные заросли, томатные. Последние - как деревья, имеют мощный ствол и вырастают метров на пять высотой...Горшки с ананасами выставлены по краям теплицы. Даже можно проследить этапы развития ананаса. В одних горшках маленькие растения, в других побольше, в третьих - уже появился цветок, будущий плод», - пишет издание.

На полный цикл - от посадки до получения плода нужен не один год. Зимой валаамские ананасы начинают плодоносить.