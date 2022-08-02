На ведущей в Карелию трассе «Кола» будет полностью перекрыто движение

В ночь с 17 на 18 августа в Ленинградской области из-за ремонта дороги будет перекрыт участок трассы «Кола».

В Упрдор «Северо-Запад» сообщили о перекрытии автотрассы в Ленинградской области. На 26 километре автодороги «Кола» во Всеволожском районе на 20 минут будет полностью перекрыто движение автомобилей.

Движение будет перекрыто в ночь с 17 на 18 августа с 0.10 до 0.30 часов.

«В связи с производством работ по установке П-образной металлической опоры, предназначенной для размещения на ней знаков переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением, будет полностью перекрываться движение автомобильного транспорта на Р-21 „Кола“ в обоих направлениях. Данная мера необходима для обеспечения безопасности участников дорожного движения на период монтажа ригеля конструкции» — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.