На ведущей в Карелию трассе перекроют движение

Сегодня, 9 июня, на трассе «Кола» на 2 часа будет полностью закрыто движение автомобилей.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщает, что на трассе Р-21 «Кола» в Лодейнопольском районе Ленинградской области 9 июня 2023 года в течение двух часов будет полностью перекрыто движение автомобилей.

«В период с 11.10 до 13.10 для проведения технического обслуживания разводных механизмов, представителями ОАО „РЖД“ будет производиться технологическая разводка моста через реку Свирь, расположенного на 236 километре федеральной автомобильной дороги Р-21 „Кола“, у города Лодейное Поле в Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто» — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит учесть эту информацию при планировании маршрутов.