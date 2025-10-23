На трассе в сторону Карелии полностью перекроют движение транспорта

Дорожники объяснили причину перекрытия федеральной трассы «Кола».

Сегодня, 24 октября, с 12:50 до 15:00 на 236 км федеральной трассы Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург — граница с королевством Норвегия) будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта, сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

— В указанный период для прохода вверх по реке теплоходов «Ист-Ривер» и «Тетис» с максимальным высотным габаритом 17,1 метра представителями ОАО «РЖД» будет производиться разводка моста через реку Свирь возле города Лодейное Поле в Ленинградской области, — объяснил он причины введения соответствующих мер.

Ограничения также коснутся железнодорожного транспорта.

Напомним, 25 и 26 октября сквозной проезд по улице Свердлова в Петрозаводске будет запрещён на время проведения работ на инженерных сетях.