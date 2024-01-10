На ведущей в Карелию трассе произошло массовое ДТП

Сразу несколько грузовых и легковых автомобилей создали затор на трассе «Кола».

Большегруз и иномарки столкнулись на федеральной трассе «Кола» во Всеволожском районе Ленобласти. Водители толкаются в пробке на пути в мегаполис.

По предварительным данным 47news, в 14:45 11 января на 15-м километре трассы Р-21 «Кола», у деревни Разметелево, столкнулись грузовой «КамАЗ», легковые Toyota, Volvo и еще нескольких автомобилей. Точное количество разбитых машин уточняется, сообщили 47news в дорожной полиции.

По информации собеседников нашего издания в УГИБДД, пострадавших нет. Механические повреждения получили только машины.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», протяженность пробки на федеральной трассе у развязки с Разметелево составляет около четырех километров. Пользователи отметили на карте четыре аварии, произошедших неподалеку друг от друга. Затруднено движение в сторону Петербурга.