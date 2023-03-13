На вершину горы в Карелии на снегоходах завезли стройматериалы (ФОТО)

В парке «Паанаярви» строят деревянные настилы для туристов.
В официальном паблике национального парка «Паанаярви» появились фотографии строительства деревянных настилов для туристических троп.
Для этого пиломатериалы пришлось на снегоходах завозить прямо на вершину Кивакки — одной из высочайших гор Карелии.
«Транспортировка пиломатериалов на гору Кивакка в места прохождения одноимённого маршрута. Дальнейшие работы — строительство деревянных настилов», — описали фото в нацпарке.
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