На вершину горы в Карелии на снегоходах завезли стройматериалы (ФОТО)

В парке «Паанаярви» строят деревянные настилы для туристов.

В официальном паблике национального парка «Паанаярви» появились фотографии строительства деревянных настилов для туристических троп.

Для этого пиломатериалы пришлось на снегоходах завозить прямо на вершину Кивакки — одной из высочайших гор Карелии.

«Транспортировка пиломатериалов на гору Кивакка в места прохождения одноимённого маршрута. Дальнейшие работы — строительство деревянных настилов», — описали фото в нацпарке.