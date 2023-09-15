На въезде в Петрозаводск остановили водителей грузовиков

Дорожные полицейские пресекли шесть нарушений правил дорожного движения.

В Петрозаводске проходит профилактическое мероприятие «Безопасный грузовой автомобиль», рассказали в госавтоинспекции Петрозаводска.



Рейды проводят инспекторы ГИБДД Петрозаводска совместно с сотрудниками автодорожного надзора.

Массовые проверки водителей прошли на въезде в город — на пересечении Пряжинского и Суоярвского шоссе.

Дорожные полицейские пресекли шесть нарушений правил дорожного движения: водители управляли грузовиками с техническими неисправностями, без тахографов, не пристегнув ремень безопасности, без полиса ОСАГО, без техосмотра.

Нарушителям вынесли постановления об административных правонарушениях. Кроме того, с ними провели профилактические беседы о соблюдении правил дорожного движения.

Водитель, управлявший грузовиком с техническими неисправностями, устранил их на месте — установил дополнительные источники света.

Ранее мы писали о том, что тотальные проверки грузовиков пройдут до 17 сентября.