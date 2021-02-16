На водоочистные сооружения Петрозаводска  увеличилась нагрузка из-за высокой цветности воды в Онежском озере

В Онежском озере со сменой течения изменился цвет воды – она стала более темной.

Такое в холодное время года случается: в этом году зима морозная, толщина льда на озере достигает 50 сантиметров, а течение, которому свойственно меняться, у места водозабора приносит воду повышенной цветности. Весной, когда лед тает, вода становится прозрачнее, и течения не так сильно влияют на цвет воды в Онего.

Сейчас из-за повышенной цветности воды на водоочистные сооружения города Петрозаводска легла дополнительная нагрузка. Для того чтобы в город по трубам поступала все такая же светлая питьевая вода, в процессе ее очистки необходимо увеличивать дозу реагентов, снижающих цветность. А это дополнительные затраты на реагенты, работу оборудования и электричество, но жителям Петрозаводска не стоит беспокоиться: ни на качестве воды, ни на стоимости услуг это не отразится.

Ежедневно лаборатория контроля качества воды АО "ПКС-Водоканал" проверяет воду, поступающую после очистки в город. Это обязательное условие работы очистных сооружений. На данный момент вода соответствует всем нормам СанПиН, а значит, из водоочистных сооружений к жителям Петрозаводска поступает чистая, прозрачная вода. Тем, кто помнит, какая вода текла из кранов в квартирах петрозаводчан десять лет назад, точно есть с чем сравнить цвет нынешней воды. "РКС-Петрозаводск" заботятся о здоровье потребителей и качестве услуг. Основные показатели анализа воды сотрудники лаборатории ежедневно публикуют на сайте АО "ПКС-Водоканал". Вы лично можете убедиться в качестве воды, посмотрев данные по ссылке http://pks-vodokanal.ru/quality.