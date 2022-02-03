На водопаде «Белые мосты» в Карелии собираются построить банный спа-комплекс

Управление по туризму Карелии рассчитывает, что в 2022 году начнется строительство объектов инфраструктуры на территории водопада «Белые мосты» в Питкярантском районе.

Об этом сообщила руководитель Управления Анна Борчика не сегодняшнем совещании правительства по вопросам социально-экономического развития района.

«Планируем с инвестором приступить непосредственно к строительству на водопаде, провести фундаментные работы. Планируется приступить к строительству банного спа-комплекса на самом объекте и разрешить работы по гостинице», — сказала Борчикова.

По ее словам, в прошлом году завершилось строительство дороги к водопаду и проведено электричество.