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На вокзале в Петрозаводска задержали шесть перевозчиков-нелегалов

Новости. Общество
16:05, 13 Июля 2021
фото: © Минтранс Карелии

Водители междугородних автобусов выполняли нелегальные перевозки пассажиров в Кемь, Пудож и Кондопогу.

По сообщению Минтранса республики, специалисты министерства, УФНС по Карелии, республиканского управления государственной транспортной инспекции и сотрудники ГИБДД Петрозаводска на территории железнодорожного вокзала в ходе рейдов обнаружили 6 нелегальных маршруток. На автобусах выполнялись нелегальные перевозки пассажиров по междугородним маршрутам до Кеми, Пудожа и Кондопоги.

Минтранс Карелии напоминает, что услуги нелегальных перевозчиков представляют опасность. Организаторы «теневых» маршрутов, ради экономии, пренебрегают нормами безопасности пассажиров: водители не соблюдают режим труда и отдыха, не проходят обязательные медицинские осмотры перед выездом. Не выполняется проверка технического состояния транспортных средств, их уборка и санобработка, не обеспечивается обязательное страхование ответственности за причинение возможного вреда жизни и здоровью граждан в случае ДТП. И, конечно же, нелегалы не платят налоги.

Рейды будут продолжены. По их результатам перевозчики привлекаются к ответственности, установленной законодательством.

Ранее в Петрозаводске поймали маршрутчика-нелегала, перевозившего пассажиров в Пудож.

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