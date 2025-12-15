На вопросы жителей республики в прямом эфире «ЦУР объясняет» ответит руководитель карельского Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия

Людмила Котович расскажет о том, как защититься в сезон подъема заболеваемости и обезопасить себя и свою семью от вирусов и инфекций в новогодние праздники.
Трансляция пройдет 16 декабря в 18.20. Посмотреть и задать вопросы можно здесь.
Американский словарь Merriam-Webster назвал слово года
Метатель ножей из Карелии завоевал пять медалей на Кубке мира
Проект реставрации Сортавальской усадьбы XIX века вошел в шорт-лист всероссийской премии
Иномарка сгорела в центре Петрозаводска
Wildberries & Russ выкупил сеть «Рив Гош»
На трассе в Карелии столкнулись два грузовика, есть пострадавший
Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии
Стратегию цифровизации судостроительной отрасли страны обсудили на совещании в Карелии
Компания с китайским названием предлагает инвестировать деньги в создание нового маркетплейса
Два жителя Кондопоги погибли в ходе СВО
В Петербурге река покрылась «ледяным салом»
Российская стримерша Бабушка Ольга в 77 лет выиграла международную киберспортивную премию
Карельская ГИБДД усилит контроль на дорогах в период новогодних праздников
Патрушев, Руденя и Парфенчиков дали старт строительству первых судов на новой цифровой верфи
Петрозаводский юрист рассказал, как не стать жертвой «схемы Долиной»
Житель Петрозаводска Александр Паремский погиб на СВО
Родители школьников из Мегреги просят вернуть детям возможность заниматься физкультурой
В Карелии начался суд над водителем, из-за которого в ДТП погиб человек
«Победа» запускает услугу перевозки питомца на соседнем кресле
Открыто раннее бронирование квартир в самом видовом доме нового района «Талоярви. Город у воды»
Потепление до +5°С и дожди обещают в Карелии 16 декабря
«Динамо-Карелия» одержала волевую победу над «Тайфуном» во Владивостоке
Петрозаводчанин взял в кредит почти миллион и перевел мошенникам в «Центробанк»
Сегежанин ножом зарезал собутыльника в пылу ссоры
Артур Парфенчиков поручил Минздраву региона продолжить бесплатную комплексную диагностику мужчин в Карелии
Карельская биатлонистка Екатерина Лянгина завоевала бронзу на всероссийских соревнованиях
Инна Колыхматова рассказала, что считает самым важным в жизни Петрозаводска в 2025 году
Автоледи на иномарке сбила мужчину на Комсомольском проспекте в Петрозаводске
Две школы закрыли на карантин в Карелии
На вопросы жителей республики в прямом эфире «ЦУР объясняет» ответит руководитель карельского Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия
В Петербурге школьник ударил ножом учительницу из-за плохой оценки и пытался покончить с собой
Легендарная певица Линда впервые выступит в Карелии
В Беломорске мужчина едва не задушил жену во время ссоры
Трудовая инспекция выясняет причины смерти механика «Беломорканала»
Новые дома для переселенцев из аварийного жилья строят в Петрозаводске и Беломорске
В Петрозаводске девушка-подросток отдала мошенникам более 2 млн рублей из-за анонимного букета
«Говорить об единых подходах сложно»: глава Карелии прокомментировал историю с обманутыми дольщиками
Водитель скрылся после ДТП на Лесном проспекте в Петрозаводске
Иномарка сбила 70-летнюю женщину на перекрёстке в Петрозаводске
Посол Азербайджана в России посетил с рабочим визитом Карелию
2000-я пара молодоженов в 2025 году зарегистрирована в Петрозаводске
Несколько мостов отремонтируют в Карелии за счет регионального Дорожного фонда в 2026 году
В Беломорске неизвестные повредили новый маяк, выбросив его часть в реку
69-летняя пенсионерка пострадала при падении в автобусе
Электромонтер в Петрозаводске получил сильные ожоги
43-летнему мужчине потребовалась медпомощь после ДТП на Древлянке
Два автомобиля столкнулись на верхнем Чапаевском кольце в Петрозаводске
Житель Карелии стал жертвой преступления на Ладожском вокзале в Петербурге
Стали известные новые подробности смерти 45-летнего петрозаводчанина
Ещё один аварийный дом снесли в Петрозаводске
Карелию назвали лучшим местом для тихого Нового года в России
Человек пострадал при пожаре в дачном кооперативе в Прионежском районе
Стали известны подробности ДТП с тремя детьми в Заонежье
У петрозаводчанки списали за поездку вместо 55 рублей 57 тысяч
Алкоголь в России с нового года подорожает на 10–17%
Госавтоинспекция Карелии проведет масштабный новогодний рейд
В карельской деревне Коткозеро открыли новый фельдшерско-акушерский пункт
Стали известны подробности, как петрозаводчанина зажало двумя автобусами
«Прионежская сетевая компания» предупредила о плановых отключениях электричества на неделе
Ни один из закрывающихся в марте в Карелии алкомаркетов не обратился за поддержкой в правительство
Более 170 финских автомашин приняли участие за открытие границы с Россией
45-летний петрозаводчанин, которого искали с 6 декабря, найден мертвым
Новый онкодиспансер в Петрозаводске ждет перепроектирование и перенос сроков строительства
На 85-м году жизни скончался народный артист России Левон Оганезов
Российские кинотеатры отказались показывать «Аватар 3» на новогодних каникулах
