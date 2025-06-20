На восстановление IT-систем «Аэрофлота» может потребоваться полгода 

По предварительным данным, размер ущерба от кибератаки достигает 50 миллионов долларов.

Восстановление информационных систем российской авиакомпании «Аэрофлот», пострадавших в результате спланированной кибератаки, может занять от нескольких недель до полугода, сообщает РИА Новости со ссылкой на мнение ведущего аналитика отдела мониторинга ИБ «Спикател» Алексея Козлова.

— По заявлению хакеров, восстановление инфраструктуры может потребовать «десятки миллионов долларов». Учитывая задержки рейсов, утрату данных клиентов, потерю доверия и штрафы, ущерб в диапазоне 10–50 миллионов долларов — реалистичный ориентир. Финансовый эффект от остановки продаж, затрат на восстановление, инцидент-ответ и возможные компенсации пассажирам также могут быстро нарастать, особенно если затронут стратегически важные системы Sabre, Exchange и CRM, — отметил эксперт.

В среднем восстановление после масштабной кибератаки может занять от нескольких недель до шести месяцев: один–два месяца уходит на восстановление критических систем, остальное — на настройку защиты, аудит, пересмотр процессов и возврат доверия клиентов. Полная стабилизация может затянуться до года, если инфраструктура разрушена и резервные копии недоступны, добавил он.

Напомним, сегодня утром пресс-служба «Аэрофлота» предупредила о техническом сбое в работе IT-систем компании и возможных изменениях в расписании воздушных судов.

Позднее в петербургском аэропорту «Пулково» были зафиксированы массовые задержки рейсов — 21 вылет и 76 прилётов.