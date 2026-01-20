На восточной границе Финляндии благодаря забору задержали первого нарушителя

Забор, установленный на границе Финляндии и России, помог пресечь действия правонарушителя.

В Финляндии благодаря забору, построенному вдоль границы с Россией, впервые задержали правонарушителя. Об этом сообщили в телерадиовещательной компании Yle.

По словам главы Юго-Восточного пограничного управления страны Самуэля Сильяса, ограждение было возведено с целью поимки лиц, пытающихся незаконно пересекать границу между государствами. Страж порядка также выразил надежду на то, что задержания нарушителей продолжатся.

Напомним, в ноябре 2025 года власти Финляндии приступили к строительству двухсоткилометрового забора в метре от российской границы. На ограждениях устанавливаются специальные камеры для наблюдения за местностью.

В 2023 году Финляндия закрыла все 8 пассажирских переходов на границе с РФ из-за потока беженцев из третьих стран. В апреле 2024 года было объявлено о продлении закрытия границы. Основным препятствием для возобновления полноценного движения остаётся отсутствие туристических виз у граждан России.