Наконец-то дождались: в Сегеже отремонтировали подъезд после жалобы жильца

Житель многоквартирного дома пожаловался в Госкомитет на отсутствие ремонта в подъезде.

Жильцы дома № 25 по улице Птицефабрика в Сегеже наконец-то дождались ремонта подъезда № 4, сообщили в Госкомитете по жилищному надзору.

Как уточняется, ранее в Госкомитет обратился один из собственников квартир с жалобой на плачевное состояние подъезда, который не ремонтировался более 20 лет. После проверки, проведенной жилищным инспектором, факт ненадлежащего состояния подъезда был подтвержден.

В адрес управляющей компании было направлено предписание с требованием провести косметический ремонт стен, потолков и почтовых ящиков, восстановить оконную раму и устранить повреждения перил.

В Госкомитете сообщили, что управляющая компания оперативно выполнила все предписанные работы. Жилец, подавший первоначальную жалобу, подтвердил инспектору Госкомитета, что ремонт подъезда выполнен качественно.