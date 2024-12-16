На всех ФАПах и врачебных амбулаториях в Карелии появятся таблички на национальных языках

В ближайшее время на всех фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных амбулаториях в Карелии появятся таблички с основной информацией, в том числе на том языке, на котором разговаривает коренное население (собственно карельском, ливвиковском и людиковском, или на вепсском), сообщил в личном профиле глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Он отметил, что родной язык определяет мышление и взгляд на мир, это главный инструмент коммуникации между людьми. Родной язык вырабатывает культурный код национальности и способствует развитию народных традиций и исторического наследия, уверен глава республиканского Минздрава.

«Как этнический якут (самоназвание народа — саха), как никто, осознаю важность сохранения родного языка», — написал Охлопков.

С самого начала, когда мы в 2019 году создали узнаваемый ныне брендбрук Минздрава Карелии, мне было важно наличие карельской идентификации. Теперь наша команда идет дальше — поделился министр здравоохранения региона.

По его словам, ведомство создало таблички в сотрудничестве с Министерством национальной и региональной политики республики, подчеркнул министр здравоохранения региона.

«Это наш вклад в развитие коренных народов Карелии», — добавил Михаил Охлопков.