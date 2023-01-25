На всех женщин в Карелии мужчин не хватит

На тысячу мужчин в республике приходится 1 231 женщина.

В Карелии растет доля женского населения. Как сообщила депутатам республиканского парламента руководитель Карелиястата Ирина Мирошник, на каждую тысячу мужчин в регионе сейчас приходится 1 231 женщина.

Такие цифры показала Всероссийская перепись населения, которая состоялась осенью 2021 года. Для сравнения Мирошник привела итоги предыдущей переписи, проходившей в 2010 года. Тогда на каждую тысячу мужчин в Карелии приходилось 1195 женщин.