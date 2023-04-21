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На всероссийской ярмарке трудоустройства в Карелии чествовали трудовые династии

Новости. Общество
18:58, 24 Июня 2023
фото: © Управления труда и занятости Карелии

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В пятницу, 23 июня, по всей Карелии состоялось главное кадровое событие года - всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей».

На ярмарке наградили трудовые династии Карелии и лучших молодых предпринимателей из числа бывших безработных.

Благодарность управления труда и занятости за сохранение трудовых традиций получила семья Тризно. Глава семьи, Олег Иванович Тризно почти 40 лет отработал литейщиком на машиностроительном заводе «Петрозаводскмаш».

Старший сын Александр в детстве не раз приходил на работу к отцу, позже, в училище, проходил практику на заводе.

«Уже тогда он для себя твердо решил работать на одном предприятии с отцом. После училища и службы в армии сварщиком на «Петрозаводскмаш» устроился и младший сын, Валерий. На первых порах ему помогал старший брат», - говорится в сообщении республиканского управления труда и занятости.

Сегодня сам Валерий делится с молодыми сварщиками секретами профессионального мастерства. Его жена Татьяна работает на «Петрозаводскмаше» специалистом по транспортной логистике. Общий трудовой стаж у мужской части семейства достиг 110 лет.

Их обогнала династия Егоровых – общий трудовой стаж составляет 122 года. Николай Егоров долго работал токарем локомотивного депо «Петрозаводск» с женой Ниной Алексеевной. Продолжателем династии стал их сын, Александр Николаевич, который поступил в депо в 18 лет.

Работал электромонтером по ремонту оборудования, мастером, старшим мастером, начальником участка, а сейчас он – начальник управления по качеству депо. На предприятии 15 лет трудится его супруга, Ольга Егорова. Дядя ее мужа, Михаил Федоров, после окончания Великой Отечественной войны пришел в депо и проработал машинистом паровоза почти 41 год.

Руководитель регионального отделения общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Андрей Фицев в преддверии Дня молодежи наградил на ярмарке лучших предпринимателей из числа бывших безработных.

Молодые люди нашли в себе силы открыть собственное дело при содействии органов службы занятости. Это Ольга Бондарева, яркие картины которой можно увидеть на сельскохозяйственных и ремесленных ярмарках. Виктор Панков, несмотря на ограниченные возможности здоровья, заслужил репутацию отличного массажиста. В бизнес вовлечена вся семья.

Марьям Тишабаева, основатель и преподаватель китайской школы «Ванмэй», разработала методику обучения китайскому «с нуля» для детей и взрослых. В 2023 году школа заключила соглашение с одним из университетов Китая и сейчас группа учащихся едет на языковую стажировку в Поднебесную. Наталья Галибина – создатель косметического производства и бренда минеральной декоративной косметики.

Дарья Воробьева открыла студию графического дизайна и полиграфии в Левашовском центре.

Напомним, уровень безработицы в Карелии достиг исторического минимума и составляет 1,3%. Все актуальные вакансии здесь – trudvsem.ru.









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