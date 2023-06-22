На всероссийской ярмарке трудоустройства в Карелии предложили более тысячи вакансий

В пятницу, 23 июня, по всей Карелии прошло главное кадровое событие года - всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей».

В минувшую пятницу, 23 июня, во всех районах республики состоялась всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей».



В ней приняли участие АО «Сегежский ЦБК», Сортавальский дробильно - сортировочный завод, ООО «Петрозаводский машиностроительный завод «Авангард», ООО «Литейный завод «Петрозаводскмаш», АО «Вяртсильский метизный завод».



Соискателям сегодня предлагают работу по таким направлениям, как электромонтер; механик участка; горный мастер; электрогазосварщик; дробильщик; мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; специалист по промышленной безопасности; транспортировщик в литейном производстве; экономист.



В ярмарке приняли участие граждане, ищущие работу, предпенсионеры, студенты, подростки, жители Карелии, желающие получить новые профессиональные компетенции.



На открытии ярмарки замначальника управления труда и занятости республики Наталья Кушнерова сообщила, что на сегодняшний день на рынке труда региона представлено более 7,3 тысячи вакансий. Есть возможности повысить профессиональный уровень по нацпроекту «Демография», региональной программе обучения. Работа в Карелии предоставляется студентам, выпускникам. На эти цели в бюджете предусмотрено более 181 млн рублей.



Председатель союза промышленников и предпринимателей Карелии Александр Сафронов подчеркнул, что в республике созданы все условия для работы молодых специалистов. Благодаря региональному соглашению социальных партнеров с первого дня работы выплачивают «северные» надбавки, другие доплаты и компенсации от работодателей.



Во время ярмарки соискатели узнали о государственных мерах поддержки занятости, прошли тестирование на профессиональные компетенции, получили помощь в составлении резюме и подготовились к собеседованию.



Напомним, уровень безработицы в 2023 году в Карелии достиг исторического минимума и составляет 1,3 %. Все актуальные вакансии здесь – trudvsem.ru.























