«На „встречку“ под бензовоз…» — в Петрозаводске чуть не произошла страшная авария

То, как все происходило, попало в объектив камеры уличного видеонаблюдения.

Камера уличного видеонаблюдения проекта «Мой Дом» компании «Ситилинк» зафиксировала инцидент на дороге в Петрозаводске.

Видео разместили в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

«В этот раз повезло… Но идея уходить от ДТП на „встречку“ под бензовоз, так себе», — сообщили в сети.

Судя по видео, отечественная легковушка не уступила дорогу встречному бензовозу и на всей скорости влетела в снежную целину, едва избежав столкновения с грузовозом.

До этого водитель не затормозил перед перекрестком в ожидании возможности проехать в соответстви с правилами дорожного движения, как это сделала впереди идущая машина.