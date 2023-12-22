«На „встречку“ под бензовоз…» — в Петрозаводске чуть не произошла страшная авария

То, как все происходило, попало в объектив камеры уличного видеонаблюдения.
Камера уличного видеонаблюдения проекта «Мой Дом» компании «Ситилинк» зафиксировала инцидент на дороге в Петрозаводске.
Видео разместили в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».
«В этот раз повезло… Но идея уходить от ДТП на „встречку“ под бензовоз, так себе», — сообщили в сети.
Судя по видео, отечественная легковушка не уступила дорогу встречному бензовозу и на всей скорости влетела в снежную целину, едва избежав столкновения с грузовозом.
До этого водитель не затормозил перед перекрестком в ожидании возможности проехать в соответстви с правилами дорожного движения, как это сделала впереди идущая машина.
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