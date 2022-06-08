На выборах главы Республики Карелия 11 сентября, будет применяться механизм «Мобильный избиратель»

Накануне ЦИК России утвердила соответствующий федеральный Порядок подачи заявления о включении в список избирателей для голосования по месту нахождения на выборах в Российской Федерации.

Голосование на выборах Главы республики для удобства избирателей будет проходить три дня: 9, 10 и 11 сентября, с 8.00 до 20.00.

Избиратели, у которых отсутствует возможность прийти на избирательные участки по месту регистрации, смогут воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель», который дает возможность проголосовать по месту пребывания в пределах Республики Карелия.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо:

с 25 июля по 5 сентября — с паспортом обратиться в ближайшую территориальную избирательную комиссию (ТИК), МФЦ или подать заявление через портал Госуслуг;

с 31 августа по 5 сентября — с паспортом обратиться в любую участковую избирательную комиссию.

Выдвижение кандидатов на выборах Главы Республики Карелия продлится по 2 июля. На сегодняшний день в ЦИК Карелии документы о выдвижении подали тринадцать кандидатов. Подробная информация о кандидатах на сайте ЦИК Карелии и в группе ВКонтакте.