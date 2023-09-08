На выборах в Карелии проголосовали 45% избирателей, заявившихся на ДЭГ

В 11 районах и трех муниципальных округах республики подвели итоги первого дня голосования.

8 сентября прошел первый из трех дней голосования на муниципальных выборах в Карелии. В 11 районах и трех муниципальных округах жители избирают глав поселений и депутатов представительных органов. По состоянию на 20:00 явка по республике составила 6,06%. С учетом избирателей, проголосовавших дистанционно, явка достигла 6,78%.

В трех вновь образованных муниципальных округах избиратели, которые подали заявления на участие в дистанционном электронном голосовании, могут отдать голос онлайн. Суммарная явка к 20:00 составила в Беломорском округе 8,5%, в Питкярантском округе — 6,24%, в Сегежском округе — 5,11% от зарегистрированных избирателей.

В целом явка участников дистанционного электронного голосования по трем округам составляет 44,92%. Проголосовать на федеральном портале vybory.gov.ru можно в удобное время до 20:00 10 сентября. Избирательные участки во всех районах и округах, где проходят выборы, продолжат работать 9 и 10 сентября с 8:00 до 20:00.

Контроль за честностью и прозрачностью выборов обеспечивают наблюдатели от политических партий и от Общественной палаты Карелии. По информации политолога Анатолия Цыганкова, в течение первого дня голосования в Общественную палату РК жалоб на ход муниципальных выборов не поступало (данные на 17.00).