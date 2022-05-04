На выходных часть крупнейшего района Петрозаводска останется без света

Энергетики планируют отключить электроснабжение на Древлянке 14 и 15 мая.

Как сообщили в ЕДДС Петрозаводска, с 22.00 14 мая до 07.00 15 мая будет отключено электроснабжение в микрорайоне Древлянка.

Без света ночью останутся ЖК «Скандинавия», «Древлянка -7», ЖК «Чистый город», ЖК «Каскад», ЖК «Олимп» (улица Попова, дома 38А, 38 корп.1, 38 корп.2), строительная база «ЦСК», строительная площадка «Древлянка — 6».

Как указано, причиной отключения будут плановые работы на сетях АО «Прионежская сетевая компания». Энергетики будут менять железобетонную опору.