На выплаты семьям с детьми до семи лет выделят еще 21 миллиард рублей

Власти РФ выделят дополнительно свыше 21 миллиарда рублей для выплат малообеспеченным семьям с детьми от трех до семи лет.

Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

«Сегодня в повестке заседания правительства вопрос о поддержке малообеспеченных семей с детьми от трех до семи лет. По инициативе президента им предоставляется ежемесячное пособие на каждого ребенка. Направим на такие выплаты свыше 21 миллиарда рублей», — сказал Мишустин на заседании правительства.

Премьер пояснил, что это дополнительные средства к тем 254 миллиардам рублей, которые уже выделены в текущем году для регионов РФ. Он отметил, что такая адресная помощь важна для родителей, ее размер зависит от финансовой ситуации в конкретной семье.

«Прошу и дальше внимательно следить, чтобы люди без задержек получали положенные им деньги», — подчеркнул Мишустин.