На выпускные в детсады Петрозаводска пустят не всех родителей

Глава Петрозаводска рассказал, почему не все родители смогут прийти на выпускные в детские сады.

Руководитель администрации карельской столицы Владимир Любарский на своей странице в соцсети ответил на вопросы родителей, чьи дети в этом году заканчивают дошкольное учреждение.



«Заведующие детсадов, к сожалению, не могут разрешить присутствие на торжественном мероприятии более одного зрителя от каждой семьи. Эти ограничения – требование противопожарной безопасности вас и ваших детей. Установлены они федеральными нормативными актами», - заявил Любарский.



В частности, они определяют, что в помещении с одним эвакуационным выходом может находиться не более 50 человек. Такая ситуация наблюдается во многих дошкольных учреждениях.



«Современные противопожарные требования очень жесткие, - отметил градоначальник. - Но, так как здания детсадов, как правило, строились достаточно давно, они этим требованиям не соответствуют. Поэтому для каждого дошкольного учреждения разработаны пожарные риски, учитывающие различные условия», - сообщил он.



Ни заведующая детсадом, ни глава города не имеют полномочий изменить установленные ограничения, а уж тем более, права их нарушить, заявил Любарский.



«Прошу отнестись к этому с пониманием. Уверен, что подготовка ваших детей к торжеству не будет зря, и они продемонстрируют все свои таланты. А запечатлеть их выступления можно с помощью фото и видеосъемки – ведь у всех сегодня есть смартфоны», - написал глава карельской столицы.



В заключение он пожелал всем деьям и родителям хорошего праздника.



