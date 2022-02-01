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На вышках сотовой связи в Карелии установят видеокамеры, чтобы не пропустить лесные пожары

Новости. Общество
06:40, 02 Февраля 2022
фото: © Правительство Карелии

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Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал, как ликвидирует слабые звенья в системе защиты от лесных пожаров, которые выявились в жаркое лето 2021 года.

«Надо признать, прорехи были очень существенные. Это и недофинансирование авиационного патрулирования лесов, и дефицит сил и средств лесопожарного центра, и недостаточная квалификация его сотрудников», - написал Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Ряд вопросов, по словам главы республики, будет решаться за счёт федеральной поддержки. Об этом уже состоялся разговор с руководителем Рослесхоза Иваном Советниковым. А на уровне республики работу начали ещё в прошлом году.

Что уже сделано и над чем работы ведутся сейчас.

- Провели реорганизацию лесопожарного центра, увеличили штат пожарных, повысили им денежные оклады почти в 2 раза. Запланировали на март обучение сотрудников.

- Продолжаем оснащение лесопожарного центра новой техникой. Приобрели 5 беспилотных летательных аппаратов для использования в сезоне 2022 года. Это позволит оперативно проводить обследование кромки пожаров и сократить время принятия решений по выбору тактики тушения.

- Увеличиваем финансирование мероприятий по охране лесов от пожаров. В 2022 году на эти цели направим 358 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов, что в 1,5 раза больше, чем в прошлом году.

- Прорабатываем вопросы установки камер видеонаблюдения на вышках сотовой связи, чтобы охватить более обширные территории и оперативно реагировать на возгорания.

- За счет средств бюджета республики будем приобретать систему «Ясень» для оперативного учета лесных пожаров. Она уже активно используется в регионах России и ФБУ «Авиалесоохрана». Внедрение системы поможет быстрее работать с лесопожарной информацией и оперативно принимать решения.

- Продолжим работу по лесовосстановлению. Планируем в этом году выполнить его на площади 28,2 тыс. га. Есть все основания, что к 2024 году мы достигнем 100% показателя по балансу вырубки и воспроизводства лесов.
В 2021 году он уже составил более 94%.

Напомним, за период пожароопасного сезона в 2021 году на территории лесного фонда Карелии было зарегистрировано 299 лесных пожаров, расследуется 51 уголовное дело.

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