На западе Карелии исправно работает старейшая в России ГЭС: ей уже 115 лет

Журналист "Столицы на Онего" побывал на объектах малой гидроэнергетики.

Шильда, найденная на месте ГЭС Хямекоски в Сортавальском районе Карелии, теперь располагается на почетном месте в конце машинного зала электростанции и напоминаает о том, что здесь были установлены гидроагрегаты шведского производства (фирмы "Асеа") начала прошлого века. Поэтому можно предполагать, что именно 1903 год является годом постройки этой ГЭС, и сегодня она - старейшая работающая ГЭС в России. Узнать точные данные крайне сложно – они засекречены в финских государственных архивах. К СССР станция вместе с другими ГЭС отошла в 1940 году. В начале прошлого века она обслуживала завод по производству мочевины, который во время Великой Отечественной неоднократно бомбили. По слухам, сюда даже приезжал "посмотреть на свою работу" известный летчик Водопьянов, который и выпускал снаряды по этой территории. После войны, в 1946-48 годах, ГЭС восстановили по проекту Гипробума.

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