На Западе Карелии откроется почта для туристов

В горном парке "Рускеала" будет работать новый пункт почтовой связи.

В Карелии директор УФПС республики Ирина Горелова и генеральный директор ООО «Колмас. Карелия» Александр Артемьев подписали договор об аренде объекта недвижимости на территории горного парка "Рускеала" для создания в нем нового пункта почтовой связи.

В пункте связи горного парка клиенты смогут отправлять посылки с сувенирами, приобретенными на память о Карелии, письма и открытки близким людям, оплатив услуги с помощью платежного терминала Почта Банка. Работать почтовый пункт будет в пиковый период туристической активности с мая по сентябрь. В этом сезоне его открытие запланировано на конец апреля.

"Сегодня мы все живем в режиме онлайн, в прямом эфире делимся с друзьями эмоциями и чувствами через социальные сети. Почему бы, следуя этой тенденции, не предложить туристам поделиться с родным и близким чем-то, осязаемым прямо с места событий? Кроме того, сувениры можно отправить и самим себе, а вернувшись домой, забрать их в почтовом отделении или воспользоваться услугами курьера. Отмечу, что клиенты нового пункта связи будут иметь возможность отправлять письма и посылки с наложенным платежом, оплачивая их содержимое уже после получения", - рассказала Ирина Горелова.

Идею открытия почтового отделения на территории туристического объекта внес глава Карелии в январе во время рабочей встречи с директором макрорегиона Северо-Запад Почты России.