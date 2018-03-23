Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
14:45, 23 Марта 2018

На Западе Карелии откроется почта для туристов

По теме

В Прионежском районе Карелии подвели итоги работы местной власти
23.03.18 14:50
ВИДЕО: на Древлянке-8 прошел семейный праздник дворового хоккея
23.03.18 14:46
Стало известно, кто в Карелии может рассчитывать на пересчет зарплаты с "северными"
23.03.18 14:39
Все новости
Загрузка...

В горном парке "Рускеала" будет работать новый пункт почтовой связи.

В Карелии директор УФПС республики Ирина Горелова и генеральный директор ООО «Колмас. Карелия» Александр Артемьев подписали договор об аренде объекта недвижимости на территории горного парка "Рускеала" для создания в нем нового пункта почтовой связи.

В пункте связи горного парка клиенты смогут отправлять посылки с сувенирами, приобретенными на память о Карелии, письма и открытки близким людям, оплатив услуги с помощью платежного терминала Почта Банка. Работать почтовый пункт будет в пиковый период туристической активности с мая по сентябрь. В этом сезоне его открытие запланировано на конец апреля.

"Сегодня мы все живем в режиме онлайн, в прямом эфире делимся с друзьями эмоциями и чувствами через социальные сети. Почему бы, следуя этой тенденции, не предложить туристам поделиться с родным и близким чем-то, осязаемым прямо с места событий? Кроме того, сувениры можно отправить и самим себе, а вернувшись домой, забрать их в почтовом отделении или воспользоваться услугами курьера. Отмечу, что клиенты нового пункта связи будут иметь возможность отправлять письма и посылки с наложенным платежом, оплачивая их содержимое уже после получения", - рассказала Ирина Горелова.

Идею открытия почтового отделения на территории туристического объекта внес глава Карелии в январе во время рабочей встречи с директором макрорегиона Северо-Запад Почты России.

По теме

В Прионежском районе Карелии подвели итоги работы местной власти
23.03.18 14:50
ВИДЕО: на Древлянке-8 прошел семейный праздник дворового хоккея
23.03.18 14:46
Стало известно, кто в Карелии может рассчитывать на пересчет зарплаты с "северными"
23.03.18 14:39
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.03.2018, 09:05
Первые нарушения зафиксированы на выборах Карелии
20.03.2018, 16:21
Лыжник умер при переходе Онежского озера
19.03.2018, 10:22
Хуже всего за Путина проголосовали в Суоярви и Кондопоге, лучше всего – в Лахденпохье и Костомукше
20.03.2018, 10:05
Страшное преступление совершено в Петрозаводске: мужчина отрубил голову родному брату
17.03.2018, 10:32
Парфенчиков: Многие приехавшие в Карелию члены правительства купили жилье в регионе
22.03.2018, 10:44
Главный итог выборов – Карелия перестала быть Карелией

Аналитика

22.03.2018 10:16
Тема недели
Карелия перестала быть Карелией 71
Главный итог президентских выборов в нашей республике – полное размывание региональной политической идентичности. Мы теперь, как все.
Боднарчук о голосовании за благоустройство: отработали всем миром 1
21.03.2018 16:32
Бывают смены, когда посадить в машину "скорой" просто некого
20.03.2018 15:47
"Грязная информационная кампания", или "Выборы идут нормально" 9
18.03.2018 16:39
Каждый голос – решающий 2
16.03.2018 15:40
Вся аналитика

Чтиво

21.03.2018 15:14
Без политики
Новая Skoda Octavia. Все гениальное - Simply Clever
Множество продуманных решений для дополнительного комфорта.
"Чтобы дольше жить, нужно меньше есть и не пить спиртного"
20.03.2018 16:47
Белорусская офтальмология дает фору Карелии 2
19.03.2018 13:09
Как я к Путину ездила 12
07.03.2018 13:27
архив чтиво

Медиа

"Заживем" от ТНТ-Онего
Новое
Сегодня 14:29
все фото и видео

Опрос

Как вы голосовали на прошедших выборах президента России?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»